Wie in der Vorwoche dominierten bei den Speisefrühkartoffeln einheimische Offerten. Deren Präsenz hatte sich verschiedentlich nochmals ausgeweitet. Erste Sunita trafen in Frankfurt ein. Mitunter waren die inländischen Chargen knapp, sodass die Kunden auch bei den Importen flott zugriffen, was sich wiederum postitiv auf die Notierungen auswirkte. In Frankfurt wurde der Bedarf...

