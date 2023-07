Jedes Jahr werden in Spanien 7.000 Hektar Pistazienbäume gepflanzt, so viel wie in den USA, der absolute Spitzenreiter. Zu den Vorteilen zählen dabei Rentabilität und ansteigender Konsum. Es wird geschätzt, dass Spanien in weniger als 10 Jahren der viertgrößte Produzent der Welt sein wird. Bildquelle: Shutterstock.com Laut Statistiken des Ministeriums für...

Den vollständigen Artikel lesen ...