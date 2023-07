Arbonia AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Arbonia verbessert Wettbewerbsfähigkeit weiter durch die Konsolidierung der Designheizkörperproduktion



20.07.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Arbon, 20. Juli 2023 - Die Division Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC) der Arbonia verbessert ihre Wettbewerbsfähigkeit mit der geplanten Verlagerung ihres Fertigungsvolumens von Designheizkörpern weiter. Im Zuge der Strategie des best-in-class Anbieters für Heizkörper werden mit der geplanten Verlagerung der Fertigung und Lackierung von Dilsen (BE) in das Kompetenzzentrum Stríbro (CZ) die Auslastung der Kapazitäten und die Produktivität zunehmen sowie das Know-how weiter zentralisiert. Die Arbonia rechnet mit Einmalkosten aufgrund der Schliessung und Verlagerung der Produktion von ca. CHF 10 Mio., die in der zweiten Jahreshälfte 2023 anfallen werden. Im Gegenzug erwartet die Arbonia ab der zweiten Jahreshälfte 2024 jährlich ca. CHF 4 Mio. Einsparungen. Die Division HVAC beabsichtigt, die Fertigungskapazitäten von Designheizkörpern des belgischen Vasco-Produktionsstandorts Dilsen spätestens bis Ende des zweiten Quartals 2024 in ihr hochautomatisiertes Werk in Stríbro (CZ) zu verlagern, um durch die Konzentration von Kompetenzen und Volumen ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter nachhaltig zu steigern. Die Forschung und Entwicklung und Fertigung von Lüftungsprodukten und Fussbodenheizungen sowie die Logistik für Benelux in Dilsen (BE) ist von dieser Massnahme nicht betroffen.



Die beabsichtigte Produktionsverlagerung und daraus resultierende Schliessung der Heizkörperfertigung könnte bis spätestens Ende des zweiten Quartals 2024 einen Abbau von bis zu 70 Arbeitsplätzen am Standort Dilsen (BE) mit sich ziehen. Für diese geplante Massnahme wurden mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern Gespräche aufgenommen, unter anderem zur Erstellung eines Sozialplans sowie der Definition von wirkungsvollen Unterstützungsmöglichkeiten für die betroffenen Mitarbeitenden.



Die Marktbearbeitung der Division HVAC wird dadurch weiter optimiert. Die Kunden werden zukünftig von einem noch attraktiveren Produktportfolio, höchster Qualität und Best-in-class Logistik-Services profitieren. Die belgischen Kunden werden wie bisher von der Vertriebsorganisation mit Sitz in Dilsen (BE) betreut und auch wird der Bereich Forschung und Entwicklung, die Produktion für Fussbodenheizungen und Lüftungsprodukte als auch das Logistikzentrum für Benelux weiter am Standort Dilsen (BE) verbleiben.



Die Flachheizkörperfertigung für die europäischen Märkte bleibt weiter im Kompetenzzentrum Plattling (D) zusammengefasst, während die Fertigung von Designheizkörpern zukünftig hauptsächlich in Stríbro (CZ) und in Legnica (PL) gebündelt ist.



Die Arbonia rechnet mit Einmalkosten aufgrund der Schliessung und Verlagerung der Produktion von ca. CHF 10 Mio., die in der zweiten Jahreshälfte 2023 anfallen werden. Im Gegenzug erwartet die Arbonia ab der zweiten Jahreshälfte 2024 jährlich ca. CHF 4 Mio. Einsparungen. Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

Ende der Adhoc-Mitteilung