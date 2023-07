Die Bossard-Gruppe hat im ersten Semester 2023 die wirtschaftliche Abkühlung in Europa und Asien wie auch die Frankenstärke zu spüren bekommen und etwas weniger Umsatz erzielt.Zug - Die Bossard-Gruppe hat im ersten Semester 2023 die wirtschaftliche Abkühlung in Europa und Asien wie auch die Frankenstärke zu spüren bekommen und etwas weniger Umsatz erzielt. Weiter gewachsen ist derweil das Geschäft in Amerika. Die Gewinnzahlen sind ebenfalls unter dem Vorjahresniveau ausgefallen. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr um 1,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau bei 577,0...

