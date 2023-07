Die Startups in der Schweiz haben im ersten Halbjahr 2023 wieder ein höheres Finanzierungsvolumen erreicht als noch in den letzten sechs Monaten des Vorjahres.Zürich - Die Startups in der Schweiz haben im ersten Halbjahr 2023 wieder ein höheres Finanzierungsvolumen erreicht als noch in den letzten sechs Monaten des Vorjahres. Über 1,92 Milliarden Schweizer Franken an Finanzierungen haben hiesige Startups generiert (zweites Halbjahr 2022: 1,84 Milliarden Franken). Das ist der dritthöchste Wert an Finanzierungsvolumen seit 2015. Nur das erste Halbjahr...

