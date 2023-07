Am Mittwochabend hat Tesla seine Quartalszahlen gemeldet. Diese überraschenden Ergebnisse bewegen die Aktie nach Börsenschluss heftig und so geht es weiter. Die Berichtssaison steht an und nach starken Auslieferungszahlen warteten Anleger nervös und voller Erwartungen auf die Quartalszahlen des Autobauers Tesla, die am Mittwoch bekannt wurden.Diese wurde außerdem gespannt erwartet, da das Unternehmen, dessen Aktien mit einem Forward-KGV von 83 bewertet ...

