Alles auf ganz hohem Niveau. Nach dem durch das Ende der Rabattierung von Drei-Jahres-Verträgen durch Softwarepartner Autodesk bedingten Ausnahmezustand im Auftaktquartal 2023 mit ungewöhnlich hohen Erlösen und operativen Gewinnen, kehrt bei Mensch und Maschine Software wieder die erwartete Normalität ein. Demnach liegen die Zahlen für Rohertrag und EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im zweiten ... The post Mensch und Maschine: Das Rennen ist eröffnet appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...