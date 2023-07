In den HVs wurde dies auch rechtlich festgeschrieben. Die neue Chefin Helen Giza muss den Erfolg von M. Schneider fortsetzen, den sein Zwischennachfolger Stephan Sturm nicht gepackt hat. Jetzt steht CEO Sen am Steuerrad von FRESENIUS und Frau Giza bei FMC, woran FRESENIUS noch einen Anteil von 32,2 % hält. Neuer Finanzchef wird Martin Fischer und Frau Giza will mit einem neuen Geschäftsmodell, das sich auf Dienstleistungen und Produkte konzentriert sowie ein Effizienzprogramm realisiert, ein profitables Wachstum erreichen. So die wörtliche Formulierung in der HV. Ergebnis: FRESENIUS als ehemalige Mutter, aber noch Großaktionärin, fehlen bis zum alten Spitzenkurs vor 5 Jahren glatt 200 %. FRESENIUS MEDICAL fehlen noch rd. 100 %. Das ist die spannendste Wette im DAX, an die niemand heranreicht. Ist das realistisch?Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 29! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 29 u. a.:++ Gesamtmarkt: Auf die Geldmenge kommt es an++ Wer prägt die deutsche Konjunkturtendenz?++ FRESENIUS: Wie geht es weiter?++ DAX: Wer wird der Market-Leader?++ KSB: Wie hoch ist Restpotenzial?++ SFC Energy: Hier sprudeln die AufträgeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info