ASML legt seit Ende Mai eine Verschnaufpause ein. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie des niederländischen Hightech-Unternehmens in der Spitze rund 37 Prozent an Wert zugelegt, doch an das im Mai erreichte Hoch kommt sie aufgrund des eigenen Gewinnrückgangs und der schwachen Chip-Nachfrage bei Taiwan Semiconductor erst einmal nicht mehr heran.Dreimal ist die ASML-Aktie seit Mai an die 687-Euro-Marke herangelaufen - überwinden konnte sie diese bisher nicht. Das Chartbild deutet nun daraufhin, dass ...

