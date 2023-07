ARAG verfügt über ein starkes Finanzprofil, das durch ihre führende Innovationskraft und die günstigen Wachstumstrends in der Präzisionslandwirtschaft unterstützt wird. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet ARAG einen Umsatz von 155 Millionen Euro.Baar - Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) gab bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der ARAG-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften («ARAG») im Rahmen einer Bartransaktion getroffen hat, die den Unternehmenswert der ARAG auf 960 Millionen Euro beziffert. ARAG mit Hauptsitz in Rubiera, Italien, ist ein weltweiter Markt- und Innovationsführer in der Entwicklung...

