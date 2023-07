Und zwar so großen, dass sich das Unternehmen sein Geschäft in Saudi-Arabien vollständig einverleibt hat. Der im MDAX notierte Essens-Lieferdienst hat laut eigener Mitteilung alle ausstehenden Minderheitsanteile - insgesamt 37 % - an der Hungerstation Holding übernommen. Der Preis belief sich auf 297 Mio. $. Hungerstation erzielte 2022 einen Umsatz von 609 Mio. - 36 % mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei gut 50 Mio. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken