Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,08 Prozent niedriger mit 11'192,09 und der breite SPI um 0,08 Prozent auf 14'747,68 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,22 Prozent auf 1761,26 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 14 zu und 16 geben nach.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich im frühen Handel am Freitag etwas leichter. Dabei ist der Leitindex nach einem freundlichen Start ins Minus gerutscht. Händler verweisen in die USA, wo der Dow Jones Index zwar am Vortag die neunte Sitzung in Folge mit Gewinnen abgeschlossen hatte. Dafür aber standen die Technologiewerte nach enttäuschenden Ergebnissen von Tesla und Netflix sowie...

Den vollständigen Artikel lesen ...