Für seinen Renewable Fund 7 hat die in Hamburg ansässige CEE Group einen 50-MW-Photovoltaik-Solarpark vom Projektentwickler Diverxia aufgekauft. Es ist das erste PV-Projekt des Unternehmens in Spanien. Die CEE Group, Asset Manager für erneuerbare Energien, hat den Erwerb des Solarkraftwerkes Antilia Solar in der Region Kastilien-La Mancha in Spanien bekannt gegeben. Verkäufer ist der spanische Projektentwickler Diverxia Infrastructure. Das Signing des Kaufvertrags mit Diverxia erfolgte bereits Ende ...

