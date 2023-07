Bei der Fieberkurve des Online-Mode-Händlers About You, dem Chart der Aktie, gab es kürzlich einen (kräftigen) Zucker nach oben. Seit Herbst (2022) war das Papier ein Flatliner, mithin, was die Notierung angeht, fast tot, doch nun der Satz über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Ist das ein Lebenszeichen samt möglicher (dauerhafter) Genesung oder nur ein allerletztes Aufbäumen ...

