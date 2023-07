Wir glauben nicht, dass sich die Fed in dieser Phase zu weit aus dem Fenster lehnen wird. Sie wurde zuletzt von falschen Anzeichen für eine langsamere Inflation auf dem falschen Fuss erwischt.Bei der nächsten Fed-Sitzung wird es weniger darauf ankommen, was sie tun, als darauf, was sie sagen. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte scheint festzustehen, da dieser Schritt bei der letzten Sitzung bereits angekündigt wurde. Doch wie könnten sich die Signale der Notenbank für die künftige Politik nach der ermutigenden Verlangsamung der Inflation im Juni verändern? Von James McCann...

