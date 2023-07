Mit Wirkung zum 20. Juli 2023 tritt Philippe Krief die Nachfolge von Laurent Rossi als CEO der Marke Alpine an.Boulogne-Billancourt - Mit Wirkung zum 20. Juli 2023 tritt Philippe Krief die Nachfolge von Laurent Rossi als CEO der Marke Alpine an. Dabei wird er weiterhin seine Aufgaben als Vice President of Engineering and Product Performance für die Marke wahrnehmen, bis eine Nachfolge ernannt ist. Als Mitglied des Renault Group Leadership Teams berichtet Krief an Luca de Meo, CEO der Renault Group.

