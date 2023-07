Der DAX hat am Freitag seine moderaten Tagesverluste nahezu ausgebügelt. Enttäuschende Quartalszahlen von SAP belasteten zwar den deutschen Leitindex, doch am Nachmittag kam gleich von zwei Seiten Unterstützung. Zum einen von freundlichen US-Börsen, zum anderen schaut Pharma- und Laborausrüster Sartorius wieder optimistischer in die Zukunft.Insgesamt aber dominierte Vorsicht das Handeln der Anleger, denn in der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei ...

