Die Exane BNP Paribas hat Mercedes-Benz von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel um neun Prozent auf 83 Euro gesenkt. Die französische Investmentbank setze im Autobereich auf "bezahlbare Premiummarken", schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Freitag vorliegenden Studie.Volvo Car sei derzeit "the place to be", also genau das richtige Investment. Bei Mercedes sei es derweil Zeit für eine Verschnaufpause. Selbst die vermögendsten Kunden spürten Gegenwind, die in luftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...