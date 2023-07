Bei einigen besonders gefragten Titeln machte sich in den letzten Tagen und Wochen eine deutliche Aufwärtsbewegung bemerkbar und viele dürften da schon auf den Beginn einer nachhaltigen Rallye gehofft haben. Unbedingt ausgeschlossen ist ein solches Szenario nie wirklich. Doch manche Aktie musste am Donnerstag zunächst teils schwere Rückschläge erleiden.Bei Tesla (US88160R1014) etwa purzelten die Kurse gestern nach Zahlen um schmerzhafte 8,55 Prozent in die Tiefe und es ging bis auf 244 Euro in die Tiefe. Der Elektroautobauer konnte mit den Quartalszahlen ...

