Die vor knapp drei Jahren präsentierte Bezahltechnik Amazon One soll noch im Laufe dieses Jahres großflächig eingeführt werden - vorerst aber nur in den USA. Kund:innen sollen dabei ganz ohne Geräte bezahlen können, einfach mit ihrer Handfläche. Im September 2020 hatte Amazon eine neue Bezahltechnik vorgestellt, bei der die Handflächen der Nutzer:innen zur Identifizierung genutzt werden. Die Idee dahinter: Mit Amazon One soll man für den Bezahlgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...