SHENZHEN (IT-Times) - BYD hatte in Indien die Errichtung eines Werks zur Produktion von Elektroautos und Batteriesysteme beantragt, doch Beamte haben Sicherheitsbedenken gegen chinesische Investitionen. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296, 01211.HK) hat in der vergangenen Woche einen Antrag zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...