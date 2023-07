Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie ist im ersten Versuch gescheitert, aber der maximale Aktiengewinn konnte auf 11,99 Prozent gesteigert werden. Die Zahlen am 02. August werden den Kurs auf jeden Fall bewegen. Kann der Online-Bezahldienst besser als erwartet abschneiden, gehen wir davon aus, dass sich der Kurs in den nächsten Monaten Richtung 100,00 USD bewegt. Auf diesen Trading-Tipp hatten wir unsere Abonnenten am 18. Juni aufmerksam gemacht ...

