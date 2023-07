Am 09. Juli hatten wir auf den Einstieg bei Siemens Energy hingewiesen: "In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Der Energie-Konzern hat seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gekappt. Der Grund sind Probleme bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa. Der Kurs der Aktie ist dramatisch abgestürzt. Wir denken, dass man auf dem aktuellen Kursniveau einen Trade versuchen kann." Siemens Energy hat den Einstieg in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...