DJ Mercedes-Chef Ola Källenius mit neuer China-Strategie

STUTTGART (Dow Jones)--Angesichts schleppender Verkaufszahlen bei reinen Elektrofahrzeugen (BEV) in China richtet Mercedes seine Strategie neu aus. "Für unsere nächste Welle der Elektrooffensive, die ab 2025 mit den neuen E-Architekturen beginnt, steht China absolut im Zentrum. Wir müssen dabei den elektrischen Antrieb ebenso perfekt beherrschen wie die Digitalisierung. Das erwarten unsere Kunden", sagte Konzernchef Ola Källenius im Interview mit der Automobilwoche. Ein hochrangiger Mercedes-Manager berichtete der Branchen- und Wirtschaftszeitung, dass die geplanten Modelle der Plattform MB.EA derzeit nochmals überarbeitet werden, um die Bedürfnisse der chinesischen Kunden wie Platzangebot oder digitale Inhalte in Zukunft besser abzudecken.

Während bei Mercedes der BEV-Anteil am Absatz im ersten Halbjahr weltweit auf zehn Prozent des Absatzes gestiegen sei, liege er in China deutlich darunter, so die Automobilwoche. Auch andere deutsche Hersteller wie VW, Audi und BMW hätten nur minimale Anteile im Elektrogeschäft. Stattdessen dominierten lokale Hersteller und Tesla. "Das meiste Wachstum bei Elektroautos ist in China im Einstiegs- und im Volumensegment zu beobachten. Da floss auch die meiste Förderung", sagte Källenius. Im Luxussegment setzten viele hier weiter auf die S-Klasse mit einem Hightech-Verbrenner.

Rabatte wie zuletzt bei Tesla soll es bei Mercedes nicht geben. "Man kann sich immer Marktanteil erkaufen, aber im Sinne der Preisstabilität ist hier strategische Geduld notwendig", sagte Källenius. Auch Mercedes hatte jedoch für sein Flaggschiff EQS in China im vergangenen Herbst die Preise deutlich gesenkt. Mit Blick auf die zunehmende Konkurrenz auch im Premiumsegment sagte er: "Die Wettbewerbssituation und Innovationskraft in China muss man ernst nehmen. Gleichzeitig sind wir selbstbewusst und lassen uns nicht verrückt machen." Källenius kündigte an, auch in Zukunft die technologische Spitze zu verteidigen und auszubauen: "Ich verspreche Ihnen: Es werden weitere Modelle von Mercedes kommen, an denen man nicht vorbeikommt."

