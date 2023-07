Berlin - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sieht angesichts der hohen Umfragewerte der AfD neben den Ampel-Parteien auch die Union als frühere Regierungspartei in der Verantwortung. "Das Umfragehoch der AfD ermahnt alle demokratischen Parteien dazu, durch sachliche Politik die Herausforderungen des Landes zu lösen", sagte Djir-Sarai der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



"Gerade bei komplexen Fragen wie Migration, Klima oder Wirtschaftspolitik muss die Politik nicht nur kluge Konzepte entwickeln, sondern auch die Menschen in unserem Land mitnehmen." Hier sei in den letzten Jahren "leider sehr viel versäumt worden", sagte der FDP-Politiker.

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken