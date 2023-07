"Raketen gegen friedliche Städte, gegen Wohngebäude, gegen eine Kathedrale… Es kann keine Entschuldigung für das russische Böse geben."Odessa/Kiew/Moskau - Russland hat die ukrainische Millionenstadt Odessa am Schwarzen Meer am Wochenende wieder mit schweren Angriffen überzogen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Sonntag mindestens ein Mensch getötet und 22 verletzt. Getroffen wurde auch die als Weltkulturerbe eingestufte Altstadt. Dort beschädigte eine Rakete die orthodoxe Verklärungskathedrale schwer.

Den vollständigen Artikel lesen ...