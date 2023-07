Das Gemüsezüchtungsunternehmen Enza Zaden hat am Donnerstag offiziell grünes Licht für den Bau eines eigenen nachhaltigen, acht Hektar großen Produktionsstandorts in Luttelgeest, in der Provinz Flevoland, Niederlande, gegeben. An diesem neuen Standort wird Bio-Saatgut von Vitalis für den Verkauf an professionelle Bio-Anbauer weltweit produziert. Impression neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...