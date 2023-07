Das Chemieunternehmen Air Products and Chemicals (ISIN: US0091581068, NYSE: APD) wird am 13. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,75 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 2. Oktober 2023). Ende Januar 2023 erhöhte Air Products and Chemicals die Dividendenausschüttung um 8 Prozent. Damit wurde die Dividende das 41. Jahr in Folge angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet ...

