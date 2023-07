Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich der Anteil von Silvio Denz an Lalique auf 50,1 Prozent und die Müller Handels AG wird eine Beteiligung von 8,3 Prozent halten.Zürich - Bei der Luxusgüter-Gruppe Lalique kommt es zu Veränderungen in der Besitzerschaft. Silvio Denz, Mehrheitsaktionär und VR-Präsident, reduziert seinen Anteil auf noch knapp über 50 Prozent. Neuer Grossaktionär wird die Müller Handels AG. Denz verkauft 600'000 der von ihm gehaltenen Aktien an die Müller Handels AG Schweiz, wie Lalique am Montag mitteilt. Nach Abschluss der Transaktion...

