Es wird heiß in Europa, und in manchen Gegenden schon zu heiß. Anhaltende Trockenheit gepaart mit Rekordtemperaturen führen zu einem deutlich erhöhten Risiko von Naturkatastrophen. Auf der griechischen Insel Rhodos ist das gerade besonders schmerzlich zu spüren. Dort wüten derzeit Waldbrände und an Urlaub ist da nicht zu denken.Stattdessen sind die Behörden darum bemüht, das Eiland so schnell als möglich zu evakuieren. Medienberichten zufolge wurden bereits 19.000 Menschen in Sicherheit gebracht, womit es sich um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...