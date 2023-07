Die Anlage auf dem Dach des regionalen Verteilzentrums in Schwarzenbach misst mit 25'000 Quadratmetern mehr als drei Fussballfelder.Schwarzenbach - Aldi Suisse hat vergangene Woche in Zusammenarbeit mit der Energie Pool Schweiz AG und der Helion Energy AG die grösste Photovoltaikanlage im Kanton St. Gallen in Betrieb genommen. Die Anlage auf dem Dach des regionalen Verteilzentrums in Schwarzenbach misst mit 25'000 Quadratmetern mehr als drei Fussballfelder. Sie produziert grünen Strom für den Detailhändler und die Region.

