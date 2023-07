Der DAX startet erst positiv in eine aufregende Börsenwoche mit den Zins-Entscheiden der Zentralbanken FED und EZB und zahlreichen Quartalszahlen. Doch dann verlässt ihn im Tagesverlauf etwas der Mut und auch die Wall Street zeigt sich nervös. Zudem stehen die Aktien von Adidas, Vonovia und Continental im Fokus. Das Ergebnis der Parlamentswahl in Spanien und schwache Konjunkturdaten haben die Investoren in Europa nervös gemacht. Die Hoffnung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...