Ein Grund für die Stärke des Frankens könnten Deviseninterventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sein, heisst es in einem Kommentar von Valiant.Frankfurt - Der Euro ist am Montag nach schwachen Konjunkturdaten unter 1,11 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1075 Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch gut einen halben Cent höher notiert. Auch zum Franken ist der Euro unter Druck geraten und dabei unter die Marke von 0,96 auf zuletzt 0,9598 Franken gesunken. Noch im Frühhandel notierte der Euro bei 0...

