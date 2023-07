Frankfurt/Main - Zum Wochenbeginn hat der Dax nach einem schwachen Start leichte Gewinne verbucht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.191 Punkten berechnet, 0,1 Prozent höher als am Freitag.



"Vor den Zinsentscheidungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank halten sich die Anleger am Aktienmarkt zurück", kommentierte Experte Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handelstag. "Ohne ein wirkliches Engagement der Käufer scheiterte der Deutsche Aktienindex heute erneut an der 16.200-Punkte-Marke. Auf der anderen Seite will aber auch kein Verkaufsdruck aufkommen, denn die Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungszyklen hält die meisten Anleger nach der fulminanten Rally des ersten Halbjahres weiter im Markt." Die größten Gewinne gab es bei Sartorius, die größten Verluste bei Fresenius.

