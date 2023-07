Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gibt am Montag zum Handelsende um 0,19 Prozent auf 4383,03 Punkte nach.Paris/London/Madrid - Zum Beginn einer von den grossen Notenbanken und der Berichtssaison dominierten Woche haben sich die Anleger an den wichtigsten europäischen Börsen etwas zurückgehalten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Montag zum Handelsende um 0,19 Prozent auf 4383,03 Punkte nach. Der französische Cac 40 schloss mit minus 0,07 Prozent auf 7427,31 Punkte. Der spanische Ibex 35...

