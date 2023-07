DJ PTA-Adhoc: SPAC ONE AG: Einbringung der Staige GmbH in die SPAC ONE AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/24.07.2023/18:15) - Der Vorstand der SPAC ONE AG (ISIN: DE000A3CQ5L6) hat heute mit den Hauptgesellschaftern der Staige GmbH mit Sitz in Essen Einvernehmen über die Einbringung der Geschäftsanteile der Staige GmbH in die SPAC ONE AG erzielt. Dem Vorstand wurde heute von der Geschäftsführung der Staige GmbH ein Bewertungsgutachten eines Wirtschaftsprüfers vorgelegt, der den Wert der Staige GmbH mit EUR 5,2 Mio. bewertet. Der Vorstand und die Hauptgesellschafter der Staige GmbH haben deswegen vereinbart, dass die Staige GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die SPAC ONE AG eingebracht werden soll. Das aktuelle Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 250.000,-- um EUR 4.469.235,-- auf EUR 4.719.235,-- erhöht werden. Die SPAC ONE AG soll in Staige AG umfirmiert und der Unternehmensgegenstand entsprechend geändert werden.

