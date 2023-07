(shareribs.com) Frankfurt / New York 24.07.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. Für die Papiere von Evotec und Qiagen geht es nach oben, während MorphoSys nachgibt. In New York gibt der Sektor nach. Der DAX notiert am späten Montagnachmittag 0,1 Prozent höher bei 16.185 Punkten. An der Spitze der Kursliste stehen Continental, MTU Aero Engines und Merck im Plus. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...