DJ PTA-Adhoc: NAVSTONE SE: Dividende in Höhe von 0,05 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Eindhoven (pta/24.07.2023/19:55) - Vorstand und Aufsichtsrat der NAVSTONE SE planen, der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, eine Gesamtdividende in Höhe von 0,05 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Die Gesellschaft hat bereits im November 2022 eine Vorabdividende in Höhe von 0,05 EUR ausbezahlt, so dass die Auszahlung einer Schlussdividende nicht erfolgt.

Vorstand und Aufsichtsrat haben weiter beschlossen, im November 2023 keine Interimsdividende auszubezahlen. Der Beschluss über eine mögliche Dividende für das Geschäftsjahr 2023 wird auf der Hauptversammlung im Jahr 2024 getroffen.

Im aktuellen Marktumfeld sind nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat konsequente Maßnahmen erforderlich, die Kapital- und Finanzierungsbasis zu stärken. Die Inflationsentwicklung sowie stark gestiegene Zinsen wirken sich in Form volatiler Kapitalmärkte und schwer einzuschätzender Investmentmärkte aus. Darüber hinaus verzögert sich die Rückzahlung einer Projektfinanzierung, während das Management gleichzeitig in der Lage sein möchte, sich möglicherweise ergebende Investitionschancen zu nutzen. Vor diesem Hintergrund sind Vorstand und Aufsichtsrat bestrebt, alle Maßnahmen zu treffen, die aus eigener Kraft und unabhängig von nicht vorhersehbaren Marktentwicklungen möglich und angemessen sind. Nach sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile aus Sicht der Aktionäre der NAVSTONE SE ist daher die Aussetzung der Schlussdividende für das aktuelle Geschäftsjahr eine folgerichtige Maßnahme.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

Aussender: NAVSTONE SE

ISIN(s): NL0009538008 (Aktie)

