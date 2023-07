Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 200 Punkte. Damit schließt der US-Leitindex den elften Tag in Folge im Plus und verzeichnete damit seine längste Gewinnserie seit Februar 2017. Dies war der Auftakt zu einer ereignisreichen Woche mit wichtigen Gewinnberichten und einer wichtigen politischen Entscheidung der Federal Reserve.Zum Beginn einer ereignisreichen Woche mit Notenbankentscheidungen und Quartalszahlen haben die US-Börsen Kurszuwächse verbucht. Der Dow Jones Industrial ging am Montag ...

