Am 19. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine mögliche Trading-Chance mit Metro hingewiesen. Wir hatten unter anderem in diesem Artikel geschrieben: "Die Metro-Aktie ISIN: DE000BFB0019 versucht den Ausbruch und die Lage ist noch nicht ganz geklärt. Wir können uns aber in einem positiven Börsenumfeld vorstellen, dass der Ausbruch gelingt und die über Monate andauernde Bodenbildung erfolgreich abgeschlossen wird." Für unsere Abonnenten gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...