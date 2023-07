Die erste Schätzung von Ailimpo zu der Fino-Zitronen-Ernte (bekannt als Voreinschätzung) für die nächste Saison 2023/24 sieht eine Produktion in Spanien von 990.000 Tonnen voraus, was einer Steigerung von 30 % im Vergleich zu der Produktion derselben Sorte in der Saison 2022/23 und einer Rückkehr zu den Niveaus der Saison 2020/21 entspricht, wo die Produktion von...

Den vollständigen Artikel lesen ...