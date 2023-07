Einen Überblick über das weltweite Angebot an Bio-Produkten bietet die kommende Anuga vom 7. bis 11. Oktober 2023 in Köln. In der Anuga-Fachmesse "Anuga Organic" erwartet die Besucherinnen und Besucher ein konzentriertes Spektrum an Bio-Produkten. Foto © Koelnmesse GmbH Mit der Corona-Pandemie und dem Trend hin zu gesunden, regionalen und natürlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...