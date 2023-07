Mit zwei Wochen Kursgewinnen in Folge konnte sich am Freitag der US-Aktienindex Dow Jones Industrial über die 35.000 Punktemarke emporarbeiten. Auch der deutsche Aktienindex (DAX40) legte in den vergangenen 12 Handelstagen um 4,6 % zu, schwächelte aber zum gestrigen Wochenstart durch fehlende Impulse aus Übersee. Doch am heutigen Dienstag werden um 10 Uhr die ifo-Geschäftsklimaindexdaten veröffentlicht. Am morgigen Mittwoch steht um 20 Uhr der FED-Zinsentscheid und um 20:30 Uhr die FED-Pressekonferenz ...

