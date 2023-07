Lindt & Sprüngli verkaufte von Januar bis Juni Schoggihasen, Lindorkugeln und Pralinés im Wert von 2,09 Mrd CHF. Das entspricht einem organischen Plus von 10,1%.Kilchberg - Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr beim Umsatz zugelegt und erstmals in einer ersten Jahreshälfte die Schwelle von 2 Milliarden Franken überschritten. Zudem ist das Unternehmen gegenüber dem Vorjahressemester deutlich profitabler geworden. In der Folge erhöht es die Prognosen für das Gesamtjahr. Das Kilchberger Unternehmen verkaufte von Januar bis Juni Schoggihasen...

