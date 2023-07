Bis zum Jahr 2039 strebt Daimler Truck eine CO2-neutrale Produktion in allen Werken und Geschäftsbereichen weltweit an. Am Standort Wörth trägt nun eine Photovoltaik-Anlage mit 2,8 MW Leistung zur Energieversorgung des Unternehmens bei. Seit Beginn der sonnenreichen Zeit hat man 6.400 Photovoltaik-Module auf den Dächern der Betriebshallen am Standort Wörth von Daimler Truck in Betrieb genommen. Die Gesamtleistung der Solaranlagen beläuft sich derzeit auf etwa 2,8 MW. Somit erzeugt die Photovoltaik-Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...