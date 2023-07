UNILEVER hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen trotz leicht rückläufiger Volumina übertroffen. Der Konsumgüterkonzern konnte die allgemein gestiegenen Kosten an die Kunden über höhere Verkaufspreise weitergeben. Der Umsatz kletterte im Zeitraum von April bis Juni um 7,9 % auf 15,74 Mrd. Euro. Dabei sanken die Volumina um 0,3 %, während die Preise um 8,2 % stiegen. Für das erste Halbjahr insgesamt liegt das Umsatzplus bei 9,1 %, während Analysten nur mit 8,3 % gerechnet hatten. Der Vorsteuergewinn stieg in den sechs Monaten auf 5,27 Mrd. Euro von 4,36 Mrd. Euro im Vorjahr. Den Wachstumsausblick für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern daher: Im laufenden Jahr rechnet UNILEVER nun mit einem bereinigten Umsatzwachstum über 5 %. Bisher hatte der Konzern einen Zuwachs am oberen Ende der mittelfristigen Spanne von 3 bis 5 % erwartet.



