Rapidata möchte in den Markt für Datenannotation einsteigen, für den ein exponentielles Wachstum von heute 10 Milliarden USD auf 45 Milliarden USD im Jahr 2029 prognostiziert wird.Winterthur - Rapidata wurde nach dem Erfolg in der dritten Phase von Venture Kick mit 150'000 CHF ausgezeichnet. Das Startup entwickelt ein System, das innert Minuten riesige Datenmengen mit menschlicher Intelligenz und Stimmungen aus bestimmten Regionen verarbeiten kann. Machine Learning und AI haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und finden immer mehr Anwendungsfälle.

