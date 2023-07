Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Bayer-Konzern (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) hat am Montag den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Grund sind vor allem die weiter massiv zurückgegangenen Umsätze mit glyphosatbasierten Produkten. ...

