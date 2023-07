Die Geschäfte bei den deutschen E-Autoherstellern verlaufen allesamt eher schlecht. Vor allem auf dem wichtigen Absatzmarkt in China spielen deutsche Autobauer keine Rolle. Mercedes möchte dagegensteuern und die Investitionen erhöhen - ob das gut geht? In einem Interview mit dem Handelsblatt kündigte CEO Ola Källenius eine weitere E-Auto-Offensive an. Dies ist auch dringend nötig, wenn man die Absatzzahlen des Konzerns anschaut. Gerade einmal knapp ...

