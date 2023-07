Das Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat für den Wärmepumpen Monitor 351 Installationsbetriebe in Deutschland befragt. Luft-Wasser-Wärmepumpen nehmen eine immer wichtigere Rolle in den Portfolios der Installateure ein. Die im Januar 2023 veröffentlichte gemeinsame Absatzstatistik von BWP und BDH zeigt, dass die Branche im Jahr 2022 einen Absatzrekord für Wärmepumpen in Deutschland erzielt hat. Ein Trend der sich auch 2023 fortsetzt: Bereits im ersten Quartal des Jahres hat die Branche 96.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...